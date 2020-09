Rafael Leao, probabile staffetta con Colombo in Rio Ave-Milan

Rafael Leao cresce di condizione e può giocare uno spezzone nel secondo tempo di Rio Ave-Milan. Il titolare dovrebbe essere ancora Lorenzo Colombo in Europa.

Il match di campionato Crotone-Milan ha visto il ritorno di Rafael Leao in campo, anche se solo nel finale. L’attaccante portoghese con la sua velocità e la sua abilità nel dribbling ha saputo creare qualche problema agli avversari.

Non è ancora pronto per essere titolare, ma domani nel playoff di Europa League contro il Rio Ave potrà avere maggiore spazio di quello avuto in Calabria. Dovrebbe essere ancora Lorenzo Colombo il centravanti a partire dal primo minuto. Comunque la sua condizione fisica è in crescita e ciò è molto importante, dato che Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic saranno a disposizione solamente dopo la sosta per le nazionali.

Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia di Rio Ave-Milan ha così parlato di Leao e della scelta che farà nel match in Portogallo: «La decisione dell’attaccante titolare dipenderà da come vorremo giocare e interpretare la partita. Sono contento della disponibilità di Leão, ma si sta allenando con noi solo da 5-6 giorni. Sarà disponibile, però solo per uno spezzone di partita. Credo che Rafa l’anno scorso abbia assimilato un nuovo modo di giocare e un nuovo ambiente, da lui mi aspetto tanto perché so che può darci tanto».

Pioli ha grande fiducia nell’ex talento di Sporting Lisbona e Lille. Nella sua prima stagione in maglia rossonero ha avuto alcune difficoltà, ma negli ultimi mesi è cresciuto tanto. Nella nuova annata le aspettative sono decisamente elevate, anche perché Rafael sembra avere il potenziale per diventare un giocatore di ottimo livello.

