Rio Ave-Milan, probabili formazioni: un dubbio per Pioli

Stefano Pioli ha quasi fatto la formazione da impiegare contro il Rio Ave nel playoff di Europa League. Solamente un dubbio nella testa del mister rossonero.

Superato il Crotone nell’ultima trasferta di Serie A, adesso il Milan è chiamato a battere il Rio Ave giovedì in Portogallo. Un match da dentro o fuori che determinerà la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021.

Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio per quanto riguarda la formazione da schierare. Non in difesa e a centrocampo però. Infatti, in porta ci sarà il titolarissimo Gianluigi Donnarumma protetto dal solito quartetto difensivo composto da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. In mediana al fianco di Franck Kessie si rivedrà Ismael Bennacer, che a Crotone è stato sostituito da Sandro Tonali ed è subentrato solo nel secondo tempo.

Per quanto riguarda i tre giocatori sulla trequarti, sono sicuri di una maglia da titolare sia Hakan Calhanoglu che Alexis Saelemaekers. L’altra se la giocano Samuel Castillejo e Brahim Diaz. Il centravanti sarà Lorenzo Colombo, già in gol nel precedente match europeo contro il Bodo/Glimt. Rafael Leao è entrato bene nell’ultima partita di campionato, però non è ancora al top della condizione fisica e dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

PLAYOFF EUROPA LEAGUE, RIO AVE-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Reise de Lima; Tarantini, Filipe; Piazon, Geraldes, Carlos Mane; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz (Castillejo); Colombo.

