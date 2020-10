Calciomercato Milan, sorpresa in difesa: l’ultima idea

Tuttosport non esclude la possibilità che il Milan rimanga con i difensori attualmente in rosa senza acquistare nessuno se non ci fossero profili convincenti

E’ il centrale di difesa l’obiettivo principale per il Milan. Stefano Pioli ha bisogno di un calciatore che possa affiancare Kjaer e Romagnoli. Matteo Gabbia ha mostrato – come è giusto che sia, vista la giovane età – molti alti e bassi, serve dunque un calciatore più pronto.

Tramontata la pista Fofana (che era comunque un classe 2000), il nome in cima alla lista adesso è quello di Takehiro Tomiyasu. C’è distanza tra domanda (25) e offerta (15): i rossoneri sono pronti a migliorare la propria proposta ma difficilmente riusciranno a soddisfare le richieste dei rossoblu.

Tuttosport fa il punto sui centrali, oltre al giapponese attenzione anche alla pista che porta a Nastisic e Nacho, che potrebbero sbarcare a Milanello con la formula del prestito. E’ passato in secondo piano, invece, Ajer del Celtic. Il giornale non esclude la possibilità che alla fine il Milan rimanga così, senza acquistare alcun difensore, se i profili non dovessero convincere in pieno.

