Calciomercato Milan, viva la pista Pezzella

German Pezzella continua ad essere nei radar del Milan. Il difensore della Fiorentina, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2022, piace parecchio a Stefano Pioli

Il Milan, come più volte detto, proverà ad acquistare un centrale di difesa. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vogliono i rossoneri sulle tracce di Tomiyasu. Il giapponese del Bologna ha però una valutazione alta, di 25 milioni di euro.

L’idea del Milan – come riporta il Corriere dello Sport – sarebbe quella di investire 10-15 milioni e proprio per questo non tramonta l’idea German Pezzella.

Il centrale della Fiorentina ha una valutazione abbordabile per i rossoneri e piace parecchio a Stefano Pioli. Il possibile arrivo di Martinez Quarta in viola potrebbe favorire l’approdo al Milan dell’ex Villarreal.

LEGGI ANCHE: BAKAYOKO ASPETTA ANCORA IL MILAN