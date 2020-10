Fiorentina, Iachini blinda Chiesa: “Coinvolto nel progetto”

Sembra allontanarsi dal mercato Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina, secondo le parole di Iachini, potrebbe restare in viola.

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, si discute ancora del futuro di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è sempre considerato uno dei nomi più caldi in Italia.

Ad allontanare certe voci di addio è stato oggi Beppe Iachini. L’allenatore della Fiorentina in conferenza stampa ha provato a blindare il suo gioiello: “Chiesa è pienamente coinvolto nel progetto. Sta bene e mentalmente è legatissimo alla Fiorentina, se avrà superato i recenti problemi domani giocherà contro la Samp”.

Chiesa nelle ultime settimane è stato accostato al Milan e alla Juventus. Il tecnico rossonero Stefano Pioli sogna di poterlo convincere in extremis a passare in rossonero, mentre i campioni d’Italia stanno sondando il terreno con la Fiorentina. Ma non sarà facile dopo le ultime parole di Iachini.

