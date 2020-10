Rio Ave-Milan, probabili formazioni: Colombo in pole

Le scelte di Stefano Pioli in vista del match di stasera del suo Milan contro il Rio Ave. Colombo favorito per partire titolare

Manca poco ai playoff di Europa League, che metterà di fronte il Milan di Stefano Pioli al Rio Ave. Per la sfida ai portoghesi davvero pochi dubbi di formazione: i rossoneri scenderanno in campo alle 21.00 con la solita formazione.

Gigio Donnarumma difenderà i pali del Diavolo, dietro a Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. A centrocampo Bennacer si riprende il posto, al fianco di Kessie, con Sandro Tonali che torna a sedersi in panchina.

Sulla trequarti non si tocca Hakan Calhanoglu, che avrà vicino Saelemaekers e Castillejo, quest’ultimo in vantaggio su Brahim Diaz.

In avanti, viste le assenze di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic spazio a Lorenzo Colombo, che darà il cambio a partita in corso a Leao, che non ha ancora i 90 minuti sulle gambe. La Gazzetta dello Sport conferma la notizia di un possibile inserimento di Daniel Maldini come centravanti ma Colombo, ad ora, rimane in pole per guidare l’attacco.

Probabili Formazioni

Rio Ave (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Amaral; Augusto, Tarantini, Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All.: Mario Silva

Milan 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo