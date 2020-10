LIVE | Rio Ave-Milan, risultato e gol in tempo reale

Rio Ave Milan, risultato e gol in tempo reale dei preliminari di Europa League. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di stasera.

A breve con tutti gli aggiornamenti su Rio Ave-Milan, il preliminare di Europa League. Tutti gli aggiornamenti sul match di questa sera.

Tutto pronto per Rio Ave–Milan, il preliminare di Europa League. Con una vittoria, dopo aver superato Shamrock e Bodo/Glimt, la squadra di Stefano Pioli sarà ai gironi. Domani è in programma il sorteggio a Nyon. Purtroppo i rossoneri devono fare a meno di Ibrahimovic e anche di Ante Rebic, infortunatosi al gomito contro il Crotone. Pioli ha scelto Daniel Maldini in attacco, quindi Colombo e Leao partono dalla panchina.

Il tabellino di Rio Ave-Milan

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira.

All: Mario Silva.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.

All.: Pioli.