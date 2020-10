Calciomercato Milan, Bakayoko torna da Gattuso: i dettagli

Il Milan l’ha seguito a lungo, ma non ha trovato l’accordo per Bakayoko. Ora il francese potrebbe finire al Napoli e ritrovare Gattuso.

Tiemoué Bakayoko ha fatto di tutto per tornare a vestire la maglia del Milan, ma non è stato accontentato. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il francese dovrebbe andare al Napoli e riabbracciare Gennaro Gattuso, che l’ha allenato nella stagione 2018-2019.

L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto. Il Milan ha preferito abbandonare la trattativa e potrebbe anche decidere di non chiudere per un altro centrocampista. La mediana dovrebbe quindi mantenere la presenza di Rade Krunic, che sembrava l’indiziato maggiore a lasciare il posto a Bakayoko.

Ora il francese potrà tornare in Italia e ritrovare quell’allenatore con cui si è espresso al massimo dei suoi livelli. Il Milan sarà costretto ad ammirarlo con un’altra maglia, quella azzurra del Napoli.

