Sky – Tomiyasu, distanza Milan-Bologna. Ecco le alternative

Il Milan ha provato a prendere Takehiro Tomiyasu dal Bologna, ma c’è troppa distanza. I rossoneri hanno valutato diverse alternative, tra cui Ajer e Kabak, ma non convincono.

Takehiro Tomiyasu era la prima scelta del Milan per la difesa. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, c’è stata una trattativa tra rossoneri e il Bologna per il giapponese, ma la distanza tra domanda e offerta era troppo ampia. Il Milan è arrivato a offrire 15 milioni più bonus, mentre il Bologna chiedeva 25 milioni.

Il club di Via Aldo Rossi ha provato a sondare per diverse alternative, tra cui Kristoffer Ajer del Celtic e Ozan Kabak dello Schalke 04, entrambi difensori centrali, ma non convincono. Il Milan vuole aspettare gli ultimissimi giorni di mercato per decidere se acquistare o meno un rinforzo in difesa, considerando che Romagnoli rientrerà comunque dopo la sosta.

