Sky – Dalot al Milan, è fatta: domani le visite mediche

Il Milan ha trovato l’accordo con il Manchester United per Diogo Dalot: il terzino arriverà in prestito secco.

Diogo Dalot è prossimo a diventare un giocatore del Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il club rossonero ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per il terzino, che arriverà in prestito. Domani il portoghese arriverà in Italia per sostenere le visite mediche. Maldini e Massara sono convinti del giocatore e non volevano aspettare altro tempo. Gli inglesi volevano inserire un diritto di riscatto, ma troppo alto per il Milan.

Il Milan sulla fascia destra della difesa ha ancora Calabria, Conti e Kalulu, ma ha voluto fortemente il giocatore, che può giocare anche sulla fascia sinistra. Un altro importante acquisto che andrà a rimpolpare la squadra che dovrà affrontare tre competizioni.

