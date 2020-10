Calciomercato Milan, Bakayoko non tramonta

La pista che porta a Tiemoué Bakayoko non è ancora tramontata del tutto. Ecco come può arrivare il centrocampista che sembra destinato a sbarcare in Italia

Non è ancora tramontata del tutto la pista Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista è destinato a lasciare il Chelsea negli ultimi giorni di calciomercato. Dagli rumors provenienti dalla Francia il calciatore sembra destinato a sbarcare in Italia, con il Psg che ha abbandonato la pista.

Possibile un inserimento del Napoli, con Gattuso pronto a riabbracciarlo per dare sostanza e fisicità al suo centrocampo.

Secondo il Corriere dello Sport, in edicola stamani, però, Bakayoko è ancora un’idea del Milan ma può tornare a vestire il rossonero solo in prestito e con cifre convenienti ai rossoneri.

