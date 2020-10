Calciomercato Milan, incontro per il terzino

Oggi a Casa Milan potrebbe tenersi un incontro per Diego Laxalt. L’esterno ex Genoa e Torino resta in uscita. Ecco dove può andare a giocare

Giornata importante per quanto riguarda le uscite. La dirigenza del Milan – come raccontato il Corriere dello Sport – potrebbe avere dei colloqui in sedere per Diego Laxalt, finito sul taccuino di Olympiacos e Sporting.

I rossoneri non sembrano intenzionati ad accettare prestiti e per lasciarlo andare servono circa 10 milioni di euro. In caso di addio dell’uruguaiano il Milan potrebbe tornare alla caricare per un vice Theo Hernandez affidabile che possa permettere al calciatore franco-spagnolo di rifiatare.

