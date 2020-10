Calciomercato Milan, possibile intesa per Tomiyasu

Il Milan cerca un difensore e l’idea Tomiyasu prende sempre più piede. Può arrivare l’intesa a metà strada, ieri ancora contatti tra le due società

E’ caccia aperta ad un difensore in casa Milan. I rossoneri vogliono provare a mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo centrale. Il nome che sta guadagnando terreno in questi ultimi giorni è quello di Takehiro Tomiyasu. Il giapponese piace per la sua duttilità, può giocare sia da centrale che da terzino senza particolari problemi.

Il Corriere della Sera è ottimista per una possibile fumata bianca: c’è ancora distanza tra domanda (25 milioni) e offerta (15 milioni) ma i due club potrebbero trovare un’intesa a metà strada. Anche ieri sono proseguiti i contatti tra le parti proprio con questa intenzione.

