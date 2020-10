Gazzetta – Calciomercato Milan, nessun acquisto in difesa

Il Milan potrebbe acquistare il difensore centrale nella prossima sessioni di calciomercato. E’ questa l’ipotesi de La Gazzetta dello Sport di stamani

La campagna acquisto del Milan potrebbe concludersi senza alcun acquisto in difesa. E’ questa l’ipotesi de La Gazzetta dello Sport. Al momento – si legge – la soluzione più probabile è infatti che i rossoneri aspettino gennaio per rinforzare la loro retroguardia.

D’altronde Alessio Romagnoli è ormai prossimo al rientro in campo e Musacchio e Duarte non tarderanno a farlo. L’argentino potrebbe esserci già dopo il derby; per il brasiliano, invece, bisognerà aspettare il doppio tampone negativo.

