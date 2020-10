Ibrahimovic al top: “Non si può addomesticare questo animale”

Zlatan Ibrahimovic si allena anche durante la quarantena. L’attaccante svedese classe ’81 si mostra sui social in grande forma.

In forma smagliante, come sempre, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, dopo la positività al Covid-19, è costretto a lavorare in quarantena a casa.

Ma Ibra non perde tempo e smalto. Come testimoniato sui profili ‘social‘ lo svedese si allena quotidianamente, anche utilizzando il tapis-roulant, per farsi trovare pronto al rientro in campo.

“Questo animale non può essere addomesticato” – ha scritto Ibrahimovic a corredo del video pubblicato questo pomeriggio. Intanto la mente è già a Inter-Milan, derby del prossimo 17 ottobre al quale l’attaccante rossonero non vuole assolutamente mancare.

