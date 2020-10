Milan in Europa League, il calendario: esordio a Glasgow

Il Milan ha trovato un girone insidioso in Europa League. I rossoneri esordiranno in trasferta a Glasgow, per poi chiudere i conti a Praga contro contro lo Sparta.

Dopo aver superato il Rio Ave nei playoff con una partita al cardiopalma, superata ai rigori, il Milan ha conquistato l’accesso ai gironi di Europa League. Il Milan non è stato fortunato nell’urna del sorteggio: i rossoneri dovranno affrontare Lille, Celtic e Sparta Praga. L’Uefa ha pubblicato il calendario delle sfide, con la squadra di Pioli che esordirà a Glasgow, per poi giocare l’ultima gara contro lo Sparta Praga. Un girone complicato che testerà come sta procedendo il progetto rossonero, se è già all’altezza di giocarsela ad alti livelli.

Questo il calendario ufficiale del girone H:

22/10/2020, ore 21: Celtic-Milan

29/10/2020, ore 18.55: Milan-Sparta Praga

05/11/2020, ore 21: Milan-Lille

26/11/2020, ore 18.55: Lille-Milan

03/12/2020, ore 18.55: Milan-Celtic

10/12/2020, ore 21: Sparta Praga-Milan

