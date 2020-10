Sky – Milan, Dalot vicinissimo: decisa la formula

Diogo Dalot è vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Il club rossonero preleverebbe il difensore del Manchester United in prestito secco.

Diogo Dalot potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter, il difensore del Manchester United sarebbe vicinissimo a vestire la maglia del Milan. Il club rossonero avrebbe intrattenuto dei fitti colloqui con gli inglesi, arrivando a un accordo con la formula del prestito secco.

Dalot piace per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia sul versante destro che su quello sinistro. Il suo arrivo potrebbe portare a una cessione e in prima fila ci sarebbe Diego Laxalt, con l’agente che oggi è stato a Casa Milan per discutere della sua partenza. Al momento per Dalot non è previsto un diritto di riscatto, ma non è escluso che i rossoneri tentino di inserirlo nel corso della stagione.

