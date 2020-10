Sky – Verso Milan-Spezia, Pioli ne cambia tre

Le ultime sulla formazione del Milan in vista della gara di domenica contro lo Spezia, prevista a San Siro per le ore 18.

Il Milan, dopo la clamorosa lotteria dei rigori di ieri sera con il Rio Ave, torna a lavorare in vista della sfida contro lo Spezia prevista per domenica prossima.

Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, a Milanello Stefano Pioli sta iniziando a provare la formazione ideale per sfidare i neopromossi liguri.

Gran parte dell’11 titolare visto ieri in Europa League verrà confermato, tranne tre elementi. Pioli sta valutando dunque un leggerissimo turnover tra centrocampo e attacco.

In mediana spazio a Sandro Tonali dal 1′ minuto, come già visto a Crotone, al posto di Ismael Bennacer che ieri in Portogallo ha disputato 120 minuti più i rigori.

In attacco Brahim Diaz potrebbe essere preferito a Castillejo, con lo spostamento di Saelemaekers a destra. Mentre Daniel Maldini, impalpabile ieri sera, dovrebbe lasciare il posto a Rafael Leao, ormai rientrato a pieno regime.

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-SPEZIA: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao.

