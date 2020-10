Pioli: “Girone difficile ma equilibrato. Importante tornare in Europa”

Il commento di Stefano Pioli dopo il sorteggio del girone di Europa League, che vede il Milan accoppiato con Lille, Celtic e Sparta Praga.

Dopo il sorteggio dei gironi di Europa League, arriva il commento di Stefano Pioli, allenatore del Milan.

Interpellato dall’ANSA il tecnico rossonero ha parlato in questi termini del gruppo con Celtic Glasgow, Sparta Praga e Lille: “Si tratta di un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro rispettivi campionati. Li affronteremo con grande determinazione. Tornare in Europa era il nostro obiettivo primario”.

Poteva certamente andare meglio al Milan, soprattutto per la quarta fascia. I rossoneri hanno pescato il Lille, forse la squadra migliore di quell’urna, nonostante fossero presenti diversi club di livello decisamente inferiore.

