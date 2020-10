Gli highlights di Rio Ave-Milan, match valevole per i playoff di Europa League. Le azioni salienti del match in Portogallo, terminato ai calci di rigore

C’è voluta un’infinita serie di calci di rigori per vedere il Milan imporsi contro il RioAve e volare alla fase a gironi di Europa League. Succede davvero di tutto in Portogallo, i rossoneri passano in vantaggio con Saelemaekers dopo un primo tempo a ritmi bassi. Al 71′ il nuovo entrato Geraldes pareggia i conti.

Il Milan fatica a reagire, si va, così, ai supplementari che si aprono in maniera clamorosa: dopo pochi secondi, infatti, il Rio Ave è in vantaggio con Gelson Dala, che sfrutta un rimpallo con Kessie.

La partita sembra volgere al termine, con la clamorosa eliminazione della squadra di Pioli, ma al 120′ arriva il pari, dal dischetto, di Hakan Calhanoglu per il 2 a 2 definitivo.

Si va così ai calci di rigori, veramente infiniti. Ci pensa Kjaer, presentatosi per la seconda volta davanti Kiszek, a realizzare il rigore decisivo. Donnarumma poi dice no a Santos facendo esultare i tifosi del Milan.

Marcatori: 50′ Saelemaekers, 71′ Geraldes, 91′ Dala, 120′ Calhanoglu (R)

Rio Ave Milan, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale, il rigore decisivo parato da Donnarumma