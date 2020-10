Calciomercato Milan, Conti in uscita: l’idea del terzino

Conti ha voglia di giocare ma al Milan potrebbe farlo poco dopo l’arrivo di Diogo Dalot. L’idea potrebbe essere un trasferimento alla Fiorentina

Il futuro di Andrea Conti torna ad essere in bilico. Il terzino destro, frenato dall’ennesimo infortunio, può lasciare il Milan nelle ultime ore di calciomercato. L’arrivo di Diogo Dalot complica ancor di più i piani dell’ex Atalanta che deve fare i conti anche con l’ottimo momento di Davide Calabria.

Giocherà potrebbe non essere così facile e in estate c’è l’Europeo, obiettivo da raggiungere. Conti può davvero lasciare il Milan anche se lui preferirebbe rimanere.

Come riporta Calciomercato.com, il giocatore, con un contratto in scadenza nel 2022, è stato offerto alla Fiorentina dopo che i viola hanno incassato il no del Verona per Faraoni.