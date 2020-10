Dalot a Milano per le visite mediche: le immagini

Il nuovo acquisto del Milan Diogo Dalot è atterrato a Linate. Domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con i rossoneri.

AGGIORNAMENTO: Diogo Dalot si sta sottoponendo alle visite mediche di rito per poi diventare un giocatore del Milan. Se i tempi lo consentono, il portoghese concluderà le visite e otterrà l’idoneità già oggi, altrimenti una parte verrà rimandata a domani. Queste le immagini fornite da Pietro Balzano Prota.

Diogo Dalot è appena arrivato a Milano. Il Milan lo ha prelevato in prestito secco dal Manchester United per una stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, il terzino si sottoporrà all’esame del tampone e dopo l’esito svolgerà regolarmente una parte delle visite mediche. Successivamente sarà la volta dell’idoneità sportiva, prima della firma sul contratto, che avverrà nella giornata di domani.

Dalot lo scorso anno ha totalizzato solo 11 presenza, complici anche i numerosi infortuni che l’hanno tenuto lontano dal terreno di gioco. Il ventunenne sarà un importante jolly per la squadra rossonera e potrà essere impiegato sia sulla destra che sulla sinistra, come riserva di Theo Hernandez.

#Milan, Diogo #Dalot é a Milano: portoghese atterrato ora a Linate, subito visite per il difensore in arrivo dal #MUFC domani la firma. Le prime immagini del nuovo rinforzo 🔴⚫️ su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato 🛬 pic.twitter.com/Kso5XAlrZh — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) October 3, 2020

