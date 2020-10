Calciomercato Milan, Kabak salterebbe quattro gare: i motivi

Ozan Kabak sembra essere rimasto l’unico nome in orbita Milan per quanto riguarda la difesa. Il turco, se dovesse chiudersi la trattativa con lo Schalke, non potrebbe giocare le prima quattro gare in rossonero.

Ozan Kabak in cima alla lista. Il difensore dello Schalke è stato scelto dal Milan per rinforzare la difesa, dopo una scrematura di nomi non indifferente. Il club rossonero sta trattando con i tedeschi per assicurarsi il giovane difensore, ma la distanza è ancora ampia: il Milan offre 15-20 milioni contro i 25 richiesti dai rossoneri.

Nel caso in cui le due società arrivassero a un accordo, Kabak non potrebbe giocare le prime quattro gare in rossonero, in virtù di un grave episodio accaduto nella gara tra Schalke e Werder Brema. Il turco, infatti, ha sputato contro l’avversario Augustinsson. In ragione di questo, Kabak è stato squalificato per cinque turni, uno dei quali verrà scontato sabato con la gara contro il Lipsia.

