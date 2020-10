Calciomercato Milan, Nacho non tramonta: le ultime sullo spagnolo

Il Real Madrid ha dato il via libera alla cessione di Nacho nonostante l’emergenza infortuni. Il difensore è una seconda scelta per il Milan

Non è ancora finita per Nacho. Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per completare il pacchetto arretrato dopo l’acquisto di Dalot. Il nome per il quale sta spingendo la società in queste ultime ore è quello di Kabak.

Il turco non è certo un profilo nuovo dalle parti di Casa Milan: i rossoneri provarono ad acquistarlo lo scorso anno senza però riuscirci, ora ci riprovano.

La dirigenza è in trattativa con lo Schalke 04 per cercare di chiudere. Se l’affare non dovesse andare in porto è in piedi ancora la pista Nacho.

Come riporta Daniele Trecca di Calciomercato.it, nonostante l’emergenza infortuni, nel vertice di oggi con gli agenti del calciatore, il Real Madrid ha confermato che Nacho può partire in presenza di un’offerta ufficiale.

Il giocatore è stato accostato anche a Roma e Napoli ma rimane una seconda scelta soprattutto perché il Milan preferirebbe puntare su un profilo più giovane.