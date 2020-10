Calciomercato Milan, Nacho sfumato: resta al Real Madrid

Il Milan ha inserito Nacho Fernandez del Real Madrid nella lista dei papabili per rinforzare la retroguardia. Il difensore spagnolo resterà però con la maglia dei Blancos.

Tra i tanti nomi accostati al Milan in questa sessione di mercato c’è Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo poteva essere un’idea valida e tenuta in considerazione in virtù della duttilità del giocatore. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Nacho resterà però al Real Madrid. Il trentenne tornerà utile alla causa merengues poiché si sono infortunati Carvajal e il suo sostituto Odriozola, pertanto verrà impiegato come terzino destro.

Il Milan ha sempre considerato Nacho solo un’alternativa e non la priorità, ma ora deve depennare il giocatore dalla lista. Lo spagnolo, a causa dell’età, sarebbe fuori dal progetto giovani del Milan, ma l’esperienza sarebbe potuta servire alla squadra di Pioli. Negli ultimi giorni di mercato Maldini e Massara dovranno chiudere per un altro colpo in difesa.

