Milan, ufficiale: Bellodi ceduto in prestito all’Alessandria

Il Milan comunica ufficialmente la cessione di Gabriele Bellodi in prestito biennale all’Alessandria. Il difensore centrale ha disputato tutto il precampionato con la squadra di Stefano Pioli.

Gabriele Bellodi si trasferisce dal Milan all’Alessandria in prestito biennale con opzione per a favore dei piemontesi e controriscatto per il Milan. È la stessa società grigia a rendere nota la cessione. Bellodi, classe 2000, ha disputato l’ultima stagione in Serie B con il Crotone (disputando solo due gare) e l’anno precedente in Serie C con l’Olbia, dove si era imposto con un ottima stagione, tanto da essere definito un futuro ministro della difesa.

Bellodi si è messo in mostra anche nel precampionato con la maglia del Milan, dove ha disputato delle buone amichevoli. La cessione in prestito, mantenendo comunque il controriscatto, dimostra che la dirigenza vuole farlo crescere, continuando a osservarlo e detenendo il cartellino.

