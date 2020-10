Ibrahimovic compie 39 anni: gli auguri del Milan | VIDEO

Oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, che spegne 39 candeline e si avvicina ai 40 anni. Nonostante l’età avanzata, il centravanti svedese ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza.

Il Milan a distanza di otto anni dalla cessione dal PSG lo ha riportato in Italia e gli effetti sono stati molto positivi. La squadra si è trasformata anche grazie all’apporto dato da Ibra, un campione e un leader naturale. La trattativa per il rinnovo del contratto non è stata semplice, però alla fine le parti si sono accordate.

Zlatan adesso è in quarantena per guarire dal Covid-19 e si sente un leone in gabbia, perché ha tanta voglia di tornare a giocare. Deve attendere. Intanto il Milan sui propri profili ufficiali presenti sui social network ha pubblicato un video di auguri al giocatore per i suoi 39 anni.

Living proof that age is just a number, @Ibra_official: 3⃣9⃣ 🎉 La prova vivente che l’età è solo un numero, buon compleanno Zlatan! 🎉 #HBD #SempreMilan pic.twitter.com/34lnfexXG8 — AC Milan (@acmilan) October 2, 2020

