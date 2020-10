Juve-Napoli, stop dall’Asl: gli azzurri restano in Campania

Juventus-Napoli verso il rinvio. L’Asl di riferimento ha bloccato la squadra di Gattuso, che non è potuta partire per Torino

Juventus-Napoli rischia seriamente di non giocarsi domani. La squadra di Gennaro Gattuso, pronta a partire per Torino, come raccontato da Gianlucadimarzio.com, è stata fermata poco prima di partire.

L’Asl di riferimento gli ha vietato di lasciare la Regione, invitando ogni singolo giocatore a far ritorno a casa per dare vita all’auto-isolamento fiduciario richiesto.

Se le cose non dovessero cambiare il rinvio di Juventus-Napoli sarebbe inevitabile. Si attende l’annuncio della Lega.