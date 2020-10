Milan, sfuma Bakayoko: accordo col Napoli

Bakayoko è pronto a sbarcare in Italia per vestire la maglia del Napoli. Niente Milan per il francese, che riabbraccia Gattuso

Sfuma definitivamente Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista arriverà sì in Italia ma non vestirà la maglia del Milan. Il calciatore – come riporta Gianlucadimarzio.com – è, infatti, pronto a sbarcare nella Capitale per svolgere le visite mediche per il Napoli.

L’accordo tra le parti è stato trovato, Bakayoko è pronto a riabbracciare Gennaro Gattuso.

