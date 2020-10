Bakayoko sbarca in Italia: firmerà per il Napoli

Tiemoué Bakayoko è pronto a giocare nuovamente in Serie A. Ma il francese non indosserà la maglia del Milan come inizialmente previsto.

Niente Milan. Il mediano francese Tiemoué Bakayoko torna a giocare in Italia, ma non con la maglia rossonera come inizialmente previsto.

Come riportato da Sportitalia, il calciatore del Chelsea è sbarcato all’aeroporto di Fiumicino pochi minuti fa e a breve si dirigerà verso Napoli. Accordo già trovato tra Bakayoko e la squadra azzurra, che prende il centrocampista con la formula del prestito.

Si parla di una spesa di 2 milioni di euro per l’acquisizione temporanea di Bakayoko. Inoltre il Napoli dividerà il costo dell’ingaggio con il Chelsea.

Bakayoko era stato ad un passo dal Milan circa un mese fa, ma non è stato trovato l’accordo per il riscatto con i ‘Blues’. Una pista ormai abbandonata dai rossoneri, che preferiscono investire per un nuovo difensore centrale.

LEGGI ANCHE -> DALOT PRONTO A FIRMARE PER IL MILAN