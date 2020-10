Juventus, ceduto Douglas Costa: Chiesa più vicino

Le ultime news di Calciomercato. La Juventus sta per cedere Douglas Costa al Bayern Monaco, strada libera per Chiesa.

Mancano 24 ore alla chiusura del Calciomercato. In attesa di novità per il difensore centrale, il Milan molla definitivamente la pista per Federico Chiesa. Alcune fonti durante l’estate hanno parlato di questa possibile operazione, mai confermata però da vie ufficiose. Adesso il calciatore della Fiorentina è vicinissimo alla Juventus.

Come riportato da Gianluca Di Marzio poco fa, i bianconeri hanno ceduto Douglas Costa al Bayern Monaco: si tratta di un ritorno per il brasiliano, che rivede il club tedesco dopo averci giocato due anni dal 2015 al 2017. Una cessione inevitabile per la Juventus che così fa spazio proprio allo stesso Chiesa.

Infatti, ribadisce Sky Sport, nelle prossime ore i bianconeri proveranno a chiudere le due operazioni. Nel frattempo la Fiorentina è al lavoro per il sostituto di Chiesa, individuato in José Maria Callejon, che ha lasciato il Napoli alla scadenza del contratto.

