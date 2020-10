Sky – Milan, attesa risposta per Kabak: le ultime

Ozan Kabak è la prima scelta per la difesa del Milan in queste ultime ore di mercato. La trattativa con lo Schalke non è affatto semplice.

Ozan Kabak è il prescelto per rinforzare la difesa del Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club rossonero avrebbe offerto 12 milioni più 3 di bonus per avere il centrale difensivo classe 2000. La trattativa prosegue, ma c’è ancora distanza sulla valutazione del giocatore. I rossoneri attendono una risposta dallo Schalke al più presto.

Nel frattempo il Milan sta cercando di cautelarsi e ha avviato i contatti con il Chelsea per Antonio Rudiger. Un profilo diverso, ma di sicuro affidamento. Per Rudiger l’ipotesi è quella del prestito secco. Il tedesco resta al momento un’alternativa, perché al Milan, soprattutto per l’età, piace più Kabak, ma sta trovando difficoltà ad assicurarsi il turco. Due trattative parallele che dovrebbero portare a un unico acquisto.

