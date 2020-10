Massara: “Kabak? Stiamo valutando. Rudiger una possibilità”

Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara ha aggiornato sulle vicende di mercato rossonero, in particolare su Ozan Kabak e Antonio Rudiger.

Il Milan continua a pressare per avere Ozan Kabak. Intervistato da Sky Sport, il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ha ammesso che ci sono in corso delle trattative per il difensore dello Schalke: “Stiamo valutando se ci sono le condizioni”. Lo stesso Massara ha confermato che l’alternativa al centrale turco è Antonio Rudiger del Chelsea. Il tedesco è stato messo sul mercato dal club londinese: “Rudiger è uno dei nomi, se ci sarà l’opportunità ci faremo trovare pronti”.

Due nomi di vitale importanza per il Milan che necessita di rinforzi nel reparto difensivo per affrontare la stagione nel migliore dei modi. Kabak e Rudiger, due profili diversi, ma che aggiungerebbero quella qualità di cui ha tanto bisogno la squadra di Pioli. Ultimi giorni di mercato e ultimi assalti per il Milan che verrà.

