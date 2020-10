Milan, Diaz: “Grande opportunità. Voglio aiutare la squadra”

Brahim Diaz è stato intervistato nel prepartita di Milan-Spezia e si è detto motivato sull’aiutare la squadra a conquistare la vittoria.

Brahim Diaz è uno degli elementi più positivi in queste prime uscite stagionali. Il nuovo acquisto, proveniente dal Real Madrid in prestito, si è subito messo in mostra per la grande abnegazione e per la voglia di contribuire ai successi della squadra.

Nel prepartita di Milan-Spezia, Diaz, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sulla gara e sull’opportunità che gli ha concesso Stefano Pioli: “È per me una grande opportunità. Voglio dare il massimo e aiutare la squadra con la mia prestazione. Sarà una partita difficile, come tutte”.

Ai microfoni di Milan TV, Diaz ha parlato anche della possibile stanchezza dopo la partita di Europa League: “È stata dura a livello fisico e siamo affaticati, ma daremo il massimo per vincere.

Brahim Diaz giocherà trequartista al posto di Hakan Calhanoglu, stanco dopo i 120 minuti contro il Rio Ave. Un compito non facile, ma che servirà allo spagnolo per mettersi ancora di più in mostra contro un avversario sulla carta più debole, ma che farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote al Milan.

JUVE-NAPOLI: IL COMUNICATO DELLA LEGA