Juve-Napoli, il comunicato della Lega: “Si può giocare”

Juventus-Napoli si può giocare. La Lega Calcio ha comunicato che ci sono tutte le condizioni affinché la partita possa essere disputata in maniera regolare.

La Lega Calcio prende posizione su Juventus-Napoli. La società campana aveva fatto sapere di non voler scendere in campo contro i bianconeri, in seguito alla positività di Piotr Zielinski ed Elijif Elmas. La Lega, nel suo comunicato, ha dichiarato che ci sono tutte le condizioni affinché la partita si giochi regolarmente. Non esistono positività plurime nel Napoli, quindi la gara deve essere disputata.

Secondo il protocollo, infatti, le partite tra squadre che presentano delle positività all’interno della Rosa, possono giocarsi schierando calciatori risultati negativi agli esami effettuati, così come accaduto al Milan contro il Crotone. Lo scenario più probabile, a questo punto, è quello di una sconfitta a tavolino per 3-0 contro il Napoli e tre punti per la Juventus.

