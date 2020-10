Milan-Spezia, formazioni ufficiali: Tonali e Krunic dal 1′

Stefano Pioli ha ufficializzato le formazioni per la gara casalinga contro lo Spezia. Sandro Tonali e Rade Krunic titolari dal primo minuto.

Il Milan scende in campo alle 18.00 contro lo Spezia per la terza giornata di Serie A. Leggero turnover per i rossoneri, dopo i 120 minuti di giovedì contro il Rio Ave. Dal primo minuto giocheranno Sandro Tonali, Rade Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao e Lorenzo Colombo, che erano rimasti in panchina dall’inizio contro i portoghesi.

Gara importante per il Milan, che vuole dare continuità alle due vittorie nelle prime due gare di campionato contro Bologna e Crotone. Un avversario ostico che darà l’anima per impressionare a San Siro. Da valutare anche la condizione fisica della squadra di Pioli.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo.

A disposizione: Tatarusanu, Donnarumma A., Laxalt, Kalulu, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Maldini

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.

