Sportitalia – Milan, fatta per Pobi dalla Dinamo Zagabria

Il Milan ha praticamente chiuso per un colpo in prospettiva. Come riporta Sportitalia, si tratta di Filip Pobi, terzino diciassettenne della Dinamo Zagabria. Pobi verrà aggregato alla Primavera di Federico Giunti.

Il club rossonero conferma di monitorare continuamente tutti i migliori giocatori del panorama europeo, per trovare talenti in grado di giocare in prima squadra nel futuro prossimo. Pobi giocherà sulla fascia destra della Primavera, contendendosi il posto con Pierre Kalulu, con quest’ultimo che verrebbe portato alla corte di Pioli sempre più spesso.

In questa sessione di mercato, il Milan si è dato molto da fare anche per rinforzare la squadra di Giunti, con gli arrivi, su tutti gli svedesi Roback e Bjorklund. Un futuro ancora tutto in costruzione.

