Sky – Il Milan spinge per Rudiger: ipotesi prestito

Antonio Rudiger può essere l’uomo giusto per rinforzare la difesa. Il tedesco conosce bene il campionato italiano, e potrebbe arrivare in prestito.

Antonio Rudiger è uno degli ultimi nomi rimasti in orbita Milan per rinforzare la difesa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club rossonero sta trattando con il Chelsea per avere il tedesco e si dialogando sulla base del prestito secco. Al momento Rudiger resta l’alternativa a Ozan Kabak. Il centrale classe 2000 dello Schalke convince di più perché sarebbe un importante investimento per il futuro, ma con il tedesco si andrebbe sul sicuro.

Riguardo a Rudiger si è era ipotizzato anche un ritorno alla Roma, ma i giallorossi non hanno mai presentato una vera e propria offerta. Ora il Milan vuole provarci, per dare maggior spessore a una retroguardia che ha gli uomini contati. Il giocatore del Chelsea potrebbe giocare sia da centrale che da terzino.

LEGGI ANCHE —> MILAN-SPEZIA: DOVE VEDERLA