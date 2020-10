Milan Spezia dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Milan Spezia si gioca questa sera alle ore 18:00 a San Siro. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Dopo aver superato il preliminare di Europa League contro il Rio Ave, il Milan torna a giocare in campionato. Oggi a San Siro arriva lo Spezia, un’altra neo promossa dopo il successo della scorsa settimana contro il Crotone all’Ezio Scida. Stefano Pioli spera di portare a casa i tre punti così da chiudere questo primo filotto di partite a punteggio pieno.

Lo Spezia, dopo aver preso 4 reti dal Sassuolo lo scorso week-end, in settimana ha ottenuto una bella vittoria in trasferta contro l’Udinese, con un Galabinov in grande spolvero. La squadra è ben allenata da Vincenzo Italiano ed è un pericolo da non sottovalutare per il Milan. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una bella partita a San Siro. L’unico precedente è in Coppa Italia: era il 15 gennaio 2014 e i rossoneri vinsero al Meazza per 3-1.

Milan Spezia, data e orario

Milan-Spezia si gioca oggi domenica 4 ottobre 2020 alle ore 18:00 allo Stadio San Siro. Seconda partita di campionato in casa per la squadra di Stefano Pioli dopo aver vinto 2-0 alla prima partita contro il Bologna. I rossoneri sperano di portare a casa la terza vittoria consecutiva in campionato.

Milan Spezia in tv e streaming

Milan–Spezia sarà visibile in Diretta TV solo su Sky Sport sui canali dedicati alla Serie A. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini da bordocampo. Per vedere la partita in streaming da PC, basterà collegarsi a Sky GO e accedere al proprio account; da Smartphone e Tablet invece bisogna scaricare l’app Sky GO gratuitamente. Se non avete un abbonamento a Sky, l’alternativa è NOW TV, la web tv di Sky, accessibile tramite abbonamento.

Diretta testuale

Se non avete modo di vedere Milan Spezia in tv o in streaming, potrete seguire la diretta testuale che, come sempre, MilanLive.it vi fornirà sul proprio sito. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto da San Siro sulla nostra testata giornalistica. Appuntamento alle 20:00 con tutte le notizie sul match.

Le probabili formazioni

Ancora senza Ibrahimovic né Rebic, Pioli deve ancora ridisegnare il suo Milan. La novità assoluta è a centrocampo: riposano sia Kessie che Bennacer, in campo Tonali dal primo minuto insieme a Krunic. Dovrebbe star fuori anche Calhanoglu, il miglior uomo a disposizione di Pioli: Brahim Diaz con Saelemaekers e Leao dietro a Lorenzo Colombo. In difesa, invece, non c’è possibilità di cambiare perché le scelte sono obbligate.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo.

Spezia (4-3-3): Rafael, Marchizza, Erlic, Chabot, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.

