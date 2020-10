Milan sempre più giovane: un solo over-25 contro lo Spezia

Oggi contro lo Spezia si vedrà un Milan decisamente giovane, con una età media bassissima in linea con il progetto della società.

Oggi contro lo Spezia si vedrà in campo un Milan inedito. Non solo per il turnover e per la formazione titolare scelta da mister Pioli, ma anche per l’età media della squadra.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la gara delle ore 18 sarà una sorta di trionfo per la linea ‘verde’ del Milan. Tantissimi i calciatori giovani e sotto i 25 anni di età che scenderanno in campo a San Siro.

Se le previsioni di formazione fossero confermate, il Milan si schiererà con un solo calciatore over-25 dal 1′ minuto, ovvero il 31enne Simon Kjaer. Per il resto giocheranno solo elementi nati tra il 1996 ed il 2002.

Il più giovane in campo dovrebbe essere Lorenzo Colombo, centravanti diciottenne proveniente dal vivaio rossonero. Avranno spazio anche altri talenti di prospettiva come Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz, tutti nati nel 1999, senza dimenticare Sandro Tonali, uno dei millenials più apprezzati d’Italia.

