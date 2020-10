Sky – Offerta ufficiale per Kabak: i dettagli

Le cifre ed i dettagli del rilancio Milan per Ozan Kabak, difensore dello Schalke 04 considerato un rinforzo più che adatto.

Il Milan fa sul serio per Ozan Kabak. Lo conferma l’incontro di ieri con gli agenti del difensore turco, in forza allo Schalke 04 ma divenuto un obiettivo reale dei rossoneri.

Trattativa serrata, come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, tra Milan e Schalke. I rossoneri avrebbero inviato l’offerta ufficiale: 12 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili per il cartellino del classe 2000.

Proposta probabilmente ancora troppo bassa, visto che i tedeschi continuano a chiedere 25 milioni totali per Kabak. Non sarà facile dunque arrivare ad un accordo, ma i rossoneri sono fiduciosi e proveranno fino all’ultimo ad ottenere il via libera.

Ore calde e frenetiche dunque per l’acquisto di un difensore centrale, che Stefano Pioli attende con ansia vista l’emergenza nel reparto.

