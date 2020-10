Milan-Spezia, unico precedente in Coppa Italia

Spunta un precedente unico nella storia di Milan e Spezia, ma non riguarda i match di campionato: si trattò della Coppa Italia 13-14.

Oggi alle 18 sarà una primissima volta in Serie A tra Milan e Spezia, che non si sono mai affrontate prima in campionato per un semplice motivo: i liguri sono alla prima apparizione nella massima serie della propria storia.

Ma spunta un precedente non troppo lontano nel tempo a San Siro, che riguarda la Coppa Italia 2013/2014. I due club si sfidarono negli ottavi di finale della competizione.

La gara secca fu favorevole, come da pronostico, al Milan: vittoria per 3-1 sullo Spezia che in quella stagione militava in Serie B. Reti di Robinho, Pazzini e Honda per i rossoneri, del bomber Ferrari per gli ospiti.

Il match, datato 15 gennaio 2014, si disputò in un periodo storico molto complicato per il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri era stato appena esonerato, in panchina sedeva momentaneamente Mauro Tassotti prima dell’arrivo di Clarence Seedorf come traghettatore.

Il Milan, dopo aver superato lo Spezia, si fermò una settimana dopo. L’Udinese eliminò dai quarti di coppa la squadra rossonera con un 2-1 a San Siro.

LEGGI ANCHE -> MILAN, DUE ROSSONERI TRA I PIU’ VELOCI DELLA SERIE A