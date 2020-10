Calciomercato Milan, idee chiare su Chiesa

Il Milan non ha alcuna intenzione di effettuare alcun rilancio per Federico Chiesa. L’esterno alla fine potrebbe rimanere a Firenze

Nessun rilancio per Federico Chiesa. L’esterno italiano alla fine potrebbe restare ‘bloccato’ alla Fiorentina. Il giocatore e la Juventus sono ormai d’accordo su tutto ma le mancate uscite di Douglas Costa, De Sciglio e Khedira impediscono di chiudere l’affare.

Chiesa rischia così seriamente di restare a Firenze, almeno fino a gennaio. Non ci sono altre possibilità per l’azzurro: il Milan – come riporta Sky Sport – infatti non avrebbe intenzione di rifarsi sotto. Commisso continua a chiedere 60 milioni di euro.

