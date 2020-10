Calciomercato Milan, la strategia rossonera: ecco l’ultimo colpo

Il Milan è intenzionato a chiudere il proprio calciomercato con l’acquisto di un difensore centrale. Difficilmente si faranno altri investimenti

E’ ormai delineato il calciomercato del Milan di queste ultime ore. I rossoneri, chiuso l’acquisto di Diogo Dalot, che oggi firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo per un anno, sta concentrando tutti i suoi sforzi sul centrale di difesa, ritenuto una necessità per Stefano Pioli.

Il nome caldo, come raccontato, è quello di Kabak dello Schalke 04 ma si valutano anche le alternative, rappresentate soprattutto da Rudiger e Pezzella.

Abbandonata del tutto la pista Bakayoko, che alla fine si accaserà al Napoli di Gattuso. Non arriveranno centrocampisti – si legge sul Corriere dello Sport, in edicola stamani – e il mercato in entrata in avanti si è chiuso con l’acquisto di Hauge.

