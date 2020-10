Leao: “Contento per i due gol. Il derby? Siamo il Milan”

Leao protagonista del match contro lo Spezia con una doppietta. Può essere l’anno dell’esplosione del talento portoghese.

Leao ha trascinato il Milan alla vittoria contro lo Spezia. Il portoghese ha giocato in due ruoli diversi nella stessa partita, prima da esterno d’attacco, poi come centravanti. Intervistato da Sky Sport al termine della gara, Leao ha dichiarato: “Nel primo tempo ho giocato sull’esterno, poi attaccante. Sono contento per la squadra e per i due gol in una partita molto intensa. Mi piace giocare esterno perché ho spazio per entrare nell’uno contro uno, da attaccante ho più possibilità di segnare. Sento la fiducia del mio allenatore e sono contento. Ringrazio il mister per l’opportunità. Dopo il lockdown abbiamo iniziato a fare grandi risultati, dobbiamo continuare così. Pensiamo step by step. Il derby? Noi siamo il Milan, pensiamo a vincere”.

MILAN-SPEZIA 3-0, LA CLASSIFICA DELLA SERIE A