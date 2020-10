LIVE | Milan Spezia 0-0, risultato e gol in tempo reale

Milan-Spezia, risultato e gol in tempo reale della partita di Serie A valida per la 3^ giornata. Aggiornamenti minuto per minuto sa San Siro.

39′ – Colpo di testa di Gabbia alto sopra la traversa.

34′ – Bella azione costruita dal Milan, Colombo non trova la porta.

21′ – Che rischio! Calabria quasi fa autogol, Donnarumma è sveglio e salva tutto.

19′ – Cross di Theo, Brahim controlla bene e cerca il tiro al volo di destro, la difesa respinge.

12′ – Il Milan prova a fare la partita, ma lo Spezia si difende bene ed è pericoloso in ripartenza.

1′ – Partita iniziata!

A breve tutti gli aggiornamenti da San Siro su Milan-Spezia, con risultato e gol in tempo reale.

Il Milan torna in campo in Serie A per affrontare lo Spezia nella 3^ giornata. I rossoneri, che giovedì hanno ottenuto il passaggio ai gironi di Europa League, adesso sperano di fare tre su tre e di prepararsi al meglio per il derby della prossima settimana. Stefano Pioli però non sottovaluta lo Spezia, reduce dalla bella vittoria in trasferta contro l’Udinese.

MILAN SPEZIA, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Il tabellino di Milan-Spezia

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo.

All. Pioli

Spezia (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.

All. Italiano

Arbitro: Serra

Marcatori: /