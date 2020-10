Calciomercato Milan, accordo raggiunto con Simakan: le ultime

Il Milan ha trovato un accordo con Mohamed Simakan sul contratto e adesso deve raggiungerlo anche con lo Strasburgo. Trattativa di mercato molto calda.

Il Milan sembra aver deciso su quale difensore puntare per rinforzare la retroguardia. In Francia è RMC Sport a rivelare che si tratta del 20enne Mohamed Simakan.

Il portale francese scrive che il club rossonero ha raggiunto un accordo con il giocatore e attende una risposta dallo Strasburgo in merito all’offerta inviata. Vedremo se sarà lui l’innesto per il reparto difensivo di Stefano Pioli, che dopo Milan-Spezia ha confermato la necessità di avere a disposizione un nuovo centrale.

La dirigenza rossonera in questi giorni ha lavorato anche su Ozan Kabak dello Schalke 04 e Antonio Rudiger del Chelsea, ma trovare un accordo economico coi rispettivi club non è facile. Simakan è un profilo meno costoso e dunque più facile da acquistare per Paolo Maldini e Frederic Massara, che vogliono concludere questo calciomercato con un ultimo rinforzo.

Il francese classe 2000 ha una valutazione di circa 12 milioni di euro, stando a quanto indicato dal noto portale Transfermarkt. Oltre a giocare da difensore centrale, può essere anche impiegato da terzino destro in caso di necessità.

Milan et Simakan ont trouvé un accord contractuel. L’AC Milan vient de formuler une offre écrite à Strasbourg #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) October 5, 2020

