Gazzetta – Rudiger alternativa a Kabak: la formula

Il Milan continua a lavorare parallelamente per Antonio Rudiger e Ozan Kabak. La prima scelta è il turco, ma il difensore del Chelsea potrebbe arrivare più facilmente.

Il Milan non molla Antonio Rudiger e Ozan Kabak. I rossoneri sono rimasti con due nomi in mano e stanno facendo di tutto per portarne uno in rossonero. Al momento il difensore turco dello Schalke è la prima scelta e l’arrivo del tedesco è vincolato alla mancata conclusione con il classe 2000. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero considera Rudiger un’alternativa a Kabak e non arriverebbero entrambi, poiché dopo la sosta dovrebbe rientrare Romagnoli e probabilmente anche Duarte, quindi la squadra necessita di un solo difensore.

La dirigenza del Milan avrebbe in mente di proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto, una formula che potrebbe essere accettata, ma c’è da stabilire come dividersi l’ingaggio del giocatore, che percepisce 5 milioni.

