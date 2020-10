Tuttosport – Milan-Spezia, pagelle: Leao il migliore, Krunic scialbo

Il Milan ha conquistato tre punti importanti nella gara contro lo Spezia. Il migliore è stato Leao, autore di una doppietta. Krunic bocciato.

Dal match vinto contro lo Spezia, Stefano Pioli ha potuto fare diverse valutazioni. Il primo è che Leao può agire benissimo anche da centravanti, ruolo in cui ha segnato due reti nella ripresa, dopo una prima frazione sottotono. È dello stesso avviso l’edizione odierna di Tuttosport, che lo premia come migliore in campo e con un voto 7.

Ottima anche la prestazione e stesso voto per Theo Hernandez. Il francese parte bene, poi rallenta per stanchezza. All’improvviso parte e non si ferma più: segna il 2-0 e sfiora addirittura la doppietta. Incontenibile.

Bocciato Rade Krunic, che è apparso scialbo e non ha mai accelerato il ritmo (voto 5). Incolore anche la prestazione di Tonali, che gioca tanti palloni, ma è spesso timido e poco lucido. Da rivedere anche Colombo all’esordio in Serie A, che ha una sola occasione sulla quale si è opposto il difensore Erlic.

