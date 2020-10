Milan, comunicato ufficiale: Halilovic rescinde

Halilovic ha rescisso il contratto con il Milan, adesso è ufficiale. I rossoneri hanno diramato poco fa un comunicato sull’addio del croato.

Si separano definitivamente le strade del Milan e di Alen Halilovic. Poco fa infatti la società di via Aldo Rossi ha diramato un comunicato ufficiale sulla risoluzione del contratto del centrocampista offensivo croato, arrivato in rossonero nell’estate del 2018. Fu l’ultimo colpo, a parametro zero, di Massimiliano Mirabelli prima di lasciare il Diavolo.

Ecco di seguito quanto riportato dal Milan sul proprio sito: